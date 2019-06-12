Любимый кот Бари Алибасова Чуча сбежал
Уже больше недели известный российский продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в больнице после тяжелейшего отравления жидкостью для прочистки труб. Как известно, Бари Каримович очень привязан к своему коту породы сфинкс по кличке Чуча. И вот стало известно, что животное сбежало из квартиры продюсера.
Любимый Чуча сбежал, когда в дом к Алибасову приехали журналисты. Судя по всему, он испугался представителей пишущей братии и выбежал из квартиры, пишет Starhit.ru.
"Прессы было много. Только одних телеканалов приехало порядка десяти. Все двери были открыты - как в квартиру, так и в подъезд.
Скорее всего, кот испугался и выбежал", - рассказали представители Бари Алибасова.
Сначала пиар-менеджер продюсера Вадим Горжанкин подумал, что Чучу забрал к себе помощник Алибасова Сергей, но оказалось, что он этого не делал.
Чуча: «Не пойму, нахрена Бари брал с собой чемоданчик, если ничего мне не привёз?» . . . #группанана #бариалибасов #съемки #сцена #яинана #сми #юмор #москвасити #москва #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #соцсети #россия #концерт #балет #нанаюбилей #сентябрь #осень #суперстар #блокнот
Сейчас любимца знаменитости пытаются найти.
Всех, кто его видел, просят позвонить по любому из номеров телефонов, указанных на сайте группы "На-На".
"Вероятнее всего, его кто-то подобрал, так как он породистый.
Вознаграждение в размере 800 000 рублей (около 11 тысяч евро. - Прим. ред.) или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую",
- заявил Вадим Горжанкин.