Любимый кот Бари Алибасова Чуча сбежал

Уже больше недели известный российский продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в больнице после тяжелейшего отравления жидкостью для прочистки труб. Как известно, Бари Каримович очень привязан к своему коту породы сфинкс по кличке Чуча. И вот стало известно, что животное сбежало из квартиры продюсера.