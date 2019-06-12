Ср, 12.06.2019
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Любимый кот Бари Алибасова Чуча сбежал
Объявлено вознаграждение

ФОТО: скриншот instagram.com/alibasov_nana

Уже больше недели известный российский продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в больнице после тяжелейшего отравления жидкостью для прочистки труб. Как известно, Бари Каримович очень привязан к своему коту породы сфинкс по кличке Чуча. И вот стало известно, что животное сбежало из квартиры продюсера.

Любимый Чуча сбежал, когда в дом к Алибасову приехали журналисты. Судя по всему, он испугался представителей пишущей братии и выбежал из квартиры, пишет Starhit.ru.

"Прессы было много. Только одних телеканалов приехало порядка десяти. Все двери были открыты - как в квартиру, так и в подъезд.

Скорее всего, кот испугался и выбежал", - рассказали представители Бари Алибасова.

Сначала пиар-менеджер продюсера Вадим Горжанкин подумал, что Чучу забрал к себе помощник Алибасова Сергей, но оказалось, что он этого не делал.

Сейчас любимца знаменитости пытаются найти.

Всех, кто его видел, просят позвонить по любому из номеров телефонов, указанных на сайте группы "На-На".

"Вероятнее всего, его кто-то подобрал, так как он породистый.

Вознаграждение в размере 800 000 рублей (около 11 тысяч евро. - Прим. ред.) или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую",

- заявил Вадим Горжанкин.

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