Предложение руководству FKTK: 80% от годовой зарплаты, если уйдут в отставку до 1 августа

Это предусмотрено принятыми Сеймом 13 июня в окончательном чтении поправками к закону о FKTK.

Также изменения предусматривают, что в дальнейшем в совете FKTK будут работать три человека вместо прежних пяти.

До 1 октября этого года Кабинет министров выдвинет на утверждение в Сейм кандидата в председатели совета комиссии. До утверждения нового главы FKTK по предложению министра финансов и совета Банка Латвии из числа членов комиссии будет назначен ее временный председатель.

Согласно поправкам, Сейм может досрочно освободить от должностей председателя совета или члена совета FKTK на основе мотивированного заявления совета Банка Латвии и министра финансов.

Кроме того, депутаты решили сохранить в законе одобренную во втором чтении норму, согласно которой досрочное освобождение парламент может инициировать в случае, если получен соответствующий запрос от не менее чем 34 депутатов.