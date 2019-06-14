Уникальная находка: в России обнаружена голова волка, жившего 40 тысяч лет назад

Житель Якутии Павел Ефимов на берегах реки Уяндина летом 2018 года наткнулся на голову древнего волка. Голову передали в местную академию наук, а исслеователи отправили образцы тканей коллегам из Японии и Швеции и смогли установить ее возраст: 40 000 лет.

Длина головы составляет 40 сантиметров, что будет только половиной от размеров современных волков, чья длина тела может быть от 66 до 86 сантиметров.

Эксперты утверждают, что это неудивительно для плейстоценовой эпохи, когда по территории современной Якутии бродили представители мегафауны – гигантские мамонты, пещерные львы и медведи, а также шерстистые носороги.