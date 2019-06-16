Вс, 16.06.2019
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  • Дожди и жара до +30: известно, какая погода ожидается в Латвии на грядущей неделе

Дожди и жара до +30: известно, какая погода ожидается в Латвии на грядущей неделе

Лето. Иллюстративне фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

На следующей неделе погода в Латвии останется сухой и солнечной, осадки будут редким явлением, прогнозируют синоптики.

В понедельник, 17 июня, сохранится большое количество облаков, местами пройдет дождь и температура воздуха не превысит +25 градусов.

Во вторник и среду погодные условия определит антициклон, погода станет более солнечной и сухой.

Во второй половине недели, вероятнее всего, атмосферное давление немного понизится. Ожидается слабый ветер, и со среды повысится риск грозы. Однако осадков будет немного, ливни вероятны только в отдельных районах.

В середине и конце следующей недели во второй половине дня температура может достигать +30 градусов. Самая низкая температура - около +9..+15 градусов - ожидается в ночь на вторник.

Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, на Янов день ожидается только кратковременный дождь.

Этот июнь может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений Латвии. В первой половине месяца температура была в среднем на пять градусов выше нормы.

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