Дожди и жара до +30: известно, какая погода ожидается в Латвии на грядущей неделе

На следующей неделе погода в Латвии останется сухой и солнечной, осадки будут редким явлением, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 17 июня, сохранится большое количество облаков, местами пройдет дождь и температура воздуха не превысит +25 градусов.
Во вторник и среду погодные условия определит антициклон, погода станет более солнечной и сухой.
Во второй половине недели, вероятнее всего, атмосферное давление немного понизится. Ожидается слабый ветер, и со среды повысится риск грозы. Однако осадков будет немного, ливни вероятны только в отдельных районах.
В середине и конце следующей недели во второй половине дня температура может достигать +30 градусов. Самая низкая температура - около +9..+15 градусов - ожидается в ночь на вторник.
Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, на Янов день ожидается только кратковременный дождь.
Этот июнь может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений Латвии. В первой половине месяца температура была в среднем на пять градусов выше нормы.