Самые маленькие пенсии в Латвии получают пенсионеры старше 89 лет

В конце прошлого года в Латвии насчитывалось 436 932 получателя пенсий по возрасту, а средний размер пенсии с доплатой составил чуть более 617 евро.

На конец года 14 486 пенсионеров были моложе 65 лет, их средняя пенсия достигала 666 евро. В возрастной группе от 65 до 69 лет было зарегистрировано 127 110 пенсионеров, их средняя пенсия составила 634 евро. Среди 100 319 человек в возрасте от 70 до 74 лет средняя пенсия была на уровне 654 евро, а у 77 856 пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет она составляла 644 евро.

Пенсионеры старших возрастных категорий оказались в менее выгодном положении: средняя пенсия с доплатами у 60 362 человек в возрасте от 80 до 85 лет в конце прошлого года составляла менее 546 евро, у 39 490 пенсионеров от 86 до 89 лет - 548 евро. Самая низкая средняя пенсия в размере 532 евро была зафиксирована среди 17 309 пенсионеров, возраст которых превышает 89 лет.

Право на получение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины, достигшие 65-летнего возраста и обладающие страховым стажем не менее 20 лет.