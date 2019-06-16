Известно, что на протяжении тысяч лет люди выращивали коноплю. Однако существует мало исторических доказательств того, когда именно люди стали употреблять это растение в одурманивающих целях. В Китае были проведены археологические раскопки на захоронениях, возраст которых составляет 2500 лет. Во время раскопок были найдены древнейшие доказательства употребления марихуаны из-за ее психоактивных свойств.
Китайские и немецкие ученые проанализировали фрагменты дерева и обожженные камни, которые были найдены на могилах. Исследователи выснили, что на находках есть следы тетрагидроканнабинола или THC. Это вещество является психоактивной составляющей марихуаны.
Авторы опубликованного в научном журнале Science Advances исследования полагают, что коноплю, скорее всего, использовали на похоронных церемониях. Возможно, это делалось для того, чтобы присутствующие могли общаться с духами умерших.
Однако в те времена марихуану не курили, как это делают в наши дни. Скорее всего, растения жгли в закрытых помещениях, чтобы все присутствующие могли вдохнуть дым. Ученые считают, что каннабис жгли на камнях, в деревянных контейнерах. В горах Памира, недалеко от границы Китая с Индией археологи нашли более десяти таких контейнеров.