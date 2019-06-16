Известно, что на протяжении тысяч лет люди выращивали коноплю. Однако существует мало исторических доказательств того, когда именно люди стали употреблять это растение в одурманивающих целях. В Китае были проведены археологические раскопки на захоронениях, возраст которых составляет 2500 лет. Во время раскопок были найдены древнейшие доказательства употребления марихуаны из-за ее психоактивных свойств.