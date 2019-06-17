Пн, 17.06.2019
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"Пусть расскажет, что у нас случилось": Лобода прокомментировала ссору с Лазаревым

Светлана Лобода

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Популярная певица Светлана Лобода впервые отреагировала на сообщения СМИ о якобы возникшем скандале с исполнителем Сергеем Лазаревым на премии Муз-ТВ. Об этом пишет StarHit.ru.

Сама премия прошла 7 июня, но после нее в СМИ появилась информация о разразившемся скандале между звездами. По информации журналистов, Лазарев якобы нецензурно высказался в адрес Лободы. Причиной называлось то, что артистка стала хэдлайнером премии и исполнила шесть композиций. 

Сергей Лазарев опроверг слухи о скандале, но пользователи Instagram заметили, что звезды отписались друг от друга.

Напомним, свидетели отметили, что слышали только концовку, которая звучала примерно так: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?". 

Но спустя десять дней кто-то из поклонников певицы спросил про конфликт. На что певица ответила, что с этом вопросом лучше обратиться к самому Лазареву.

"Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут", - написала Лобода.

Она не стала рассказывать подробности и предпочла больше не отвечать на вопросы. 

Подписчики артистки считают, что какое-то недопонимание между звездами есть, но о нем замалчивается. Некоторые не сомневаются, что если они не решат этот конфликт, то рано или поздно, он просочится в прессу. 

Ранее Светлана Лобода сообщила о том, что организатор ее концертов в Прибалтике исчез с гонораром

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give me a hug❤️

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