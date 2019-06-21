Одно из самых загадочных направлений в Африке - великолепная Ангола. Несмотря на то, что её столица является самым дорогим местом для путешественников в мире, пригород по-прежнему населяют племена, следующие традициям, а здания, стоящие здесь, пострадали от пуль гражданской войны. Путешественник Дан Панкевич в проекте "Африканская экспедиция" рассказывает о самых отдаленных уголках этого континента.

Первые шаги по ранее недоступной территории

В прошлом путешественник уже пытался добраться до Анголы, но тогда это оказалось невозможно. До этого он лишь бывал рядом с территорией страны - во время путешествия по реке Кунене, протекающей через границы Намибии и Анголы.

Галерея: Река Кунене

Долгое время посольство страны говорило путешественнику одно и то же: "Не тратьте время, мы не примем ваши документы и не выдадим визу". В этой стране туристов не ждали. Ситуация изменилась совсем недавно - Европейский Союз улучшил свои связи с этой большой африканской страной.

ФОТО: 15min.lt

"Несколько лет назад я про Анголу знал очень мало, только то, что там недавно закончилась 25-летняя гражданская война, которая забрала много жизней. Я знал, что в стране много ценных полезных ископаемых - алмазов, нефти, газа и других ценных минералов. Также запомнил, что столица этой страны самая дорогая в мире", - рассказывает Дан Панкевич.

Галерея: Пострадавшие от пуль дома

После пересечения границы путешественник столкнулся с последствиями прерванных военных действий – в деревнях находятся пробитые пулями заброшенные здания.

Вокруг ходили мужчины в военной форме. Людей, встретившихся на границе, путешественник описывает как странных и агрессивных – некий мужчина шёл по улице со 100-миллилитровым пакетом спирта.

Неприятное впечатление оставило и посещение магазина – его обманули примерно на 40 евро.

ФОТО: 15min.lt

Однако путешественник отмечает, что плохое впечатление длились всего один день - после того, как Дан стал чаще заводить беседу с местными жителями, чтобы попытаться найти интересующие его племена, он был удивлен тем, как открыто ему отвечали, не требуя за это вознаграждение.

ФОТО: 15min.lt

Температура +41 градус и погоня за лекарством

После посещения первой деревни у путешественника резко поднялась температура. Сначала он думал, что просто простыл - местное племя выделило ему палатку возле дерева баобаба, и ночью там было ужасно холодно. Когда симптомы не утихли, Дан после долгих поисков нашел того, кто мог бы отвезти его на мотоцикле в ближайший город, где сон на земле могла бы заменить скромная, но удобная кровать с матрасом.

Каждый день его посещала полиция. Им казалось интересным то, что иностранец добровольно оставался жить с местным племенем в течение столь длительного времени. Через несколько дней температура путешественника достигла отметки в +41 градуса. Когда полиция в очередной раз пришла с "визитом", его на мотоцикле доставили в ближайшую больницу.

Больница была в ужасном состоянии. Больные лежали на полу - как в палатах, так и в коридорах. Его встретил очень хороший доктор, которая, несмотря на свою готовность помочь, сделать этого не могла, посколько совсем не говорила по-английски. Она доступными ей средствами поведала, что подозревает малярию, но проверить ее на месте нет возможности. В больнице не было также и лекарств.

ФОТО: 15min.lt

Дану пришлось снова сесть на мотоцикл и отправиться в дорогу. После нескольких часов поиска, наконец были найдены лекарства, а на следующее утро - лаборатория, где можно сдать анализы крови. После 20 минут анализ крови показал, что у путешественника тропическая малярия - наиболее опасная из переносимых комарами видов болезни. Дану сказали, что ему очень повезло – многие от этой болезни умирают, но ему удалось ее перебороть.

Путешественник вернулся в отель, но его состояние не становилось лучше. После ухудшения самочувствия Дан решил поехать в столицу.

Галерея: Луанда - самый дорогой город для путешественников

"У нас есть две новости", - сказал врач частной клиники. "Хорошая новость заключается в том, что от малярии не осталось и следа. Плохая – от комариных укусов вы заразились еще какой-то инфекцией".

ФОТО: 15min.lt