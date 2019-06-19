Уволен совет Latvenergo
В среду, 19 июня, был уволен совет Latvenergo, подтвердил агентству LETA министр экономики Ральф Немиро.
Latvenergo является государственным капитальным обществом, держателем акций которого является Министерство экономики. Интересы акционера представляет госсекретарь Минэкономики Эрик Эглитис.
В уволенном составе совета с 2016 года работали руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления RB Rail Байба Рубеса.
Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления АО Rigensis Bank Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.
Немиро поблагодарил бывший совет Latvenergo, но заявил, что ему хотелось бы видеть более эффективную и активную работу совета, а также более быстрое решение вопроса о снижении тарифа на услуги системы распределения электроэнергии.
Министр заявил, что сейчас обязанности уволенных членов совета возьмет на себя временный совет, но позже на места в совете будет объявлен конкурс. Когда это произойдет, пока неизвестно.
По словам Немиро, он хотел бы, чтобы в совете Latvenergo работали эксперты, каждый из которых отвечал бы за свою область. Например, задачей первого было бы повышение финансовых показателей, второго - развитие "зеленой" электроэнергии, сферой компетенции третьего было бы завоевание внешних рынков.
По мнению Немиро, Latvenergo мог бы получить большую прибыль, работая в Литве, Эстонии и Польше.
Как сообщалось ранее, еще в мае Немиро высказывал недовольство работой членов совета Latvenergo, однако изменений в его составе не планировалось. Он заявлял, что есть члены совета, которые работают активно и продуктивно, но есть и те, чья работа не соответствует этим характеристикам. Однако в мае речи об увольнении даже отдельных членов совета речи не шло.