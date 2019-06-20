После конфликта с Лазаревым продюсер Лободы высказалась о человеческой трусости

Ранее журналисты писали, что Лазареву якобы не понравилось то, что Лобода выступает с шестью номерами и является хедлайнером вечера, когда сам Лазарев не смог показать свой номер из-за технических проблем.

Певец старается не отвечать на вопросы прессы и всячески избегает разговоров и публичных комментариев.

Сергей Лазарев на своей странице в Instagram лишь отметил, что ссора преувеличена прессой.

Продюсер Нателла Крапивина разместила на своей странице в Instagram публикацию о человеческой трусости - без имен и описания ситуации.

"Человеческая трусость — это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях.

Это невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал.

Быть благонадежным и честным пионером, но, надкусывая заусенец, завидовать хулиганам", — написала она.

Но тем не менее, она "кинула камень в огород", намекнув на Сергея Лазарева.

"Все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших. P.S. Отыскать в себе правду сложно, когда все вокруг лгут", — подытожила Крапивина.

Первым под публикацией высказался Сергей Лазарев.

"Золотые слова", - написал он.

"Я рада, что ты оценил! Мы же все за правду", - ответила певцу продюсер.

Подписчики же неоднозначно отреагировали на диалог звезд. Поклонники потребовали прояснить ситуацию и объяснить, где правда.