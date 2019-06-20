Чт, 20.06.2019
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  • После конфликта с Лазаревым продюсер Лободы высказалась о человеческой трусости

После конфликта с Лазаревым продюсер Лободы высказалась о человеческой трусости

Нателла Крапивина

ФОТО: https://www.instagram.com/natellakrapivina/?hl=en

7 июня состоялась премия Муз-ТВ, которая до сих пор обсуждается в СМИ благодаря скандалу, который возник между певицей Светланой Лободой и исполнителем Сергеем Лазаревым. После всех публикаций на эту тему, о человеческой трусости высказалась продюсер Нателла Крапивина. 

Ранее журналисты писали, что Лазареву якобы не понравилось то, что Лобода выступает с шестью номерами и является хедлайнером вечера, когда сам Лазарев не смог показать свой номер из-за технических проблем. 

Певец старается не отвечать на вопросы прессы и всячески избегает разговоров и публичных комментариев.

Сергей Лазарев на своей странице в Instagram лишь отметил, что ссора преувеличена прессой. 

Продюсер Нателла Крапивина разместила на своей странице в Instagram публикацию о человеческой трусости - без имен и описания ситуации. 

"Человеческая трусость — это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях.

Это невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал.

Быть благонадежным и честным пионером, но, надкусывая заусенец, завидовать хулиганам", — написала она.

Но тем не менее, она "кинула камень в огород", намекнув на Сергея Лазарева.

"Все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших. P.S. Отыскать в себе правду сложно, когда все вокруг лгут", — подытожила Крапивина.

Первым под публикацией высказался Сергей Лазарев.

"Золотые слова",  - написал он. 

"Я рада, что ты оценил! Мы же все за правду",  - ответила певцу продюсер.

Подписчики же неоднозначно отреагировали на диалог звезд. Поклонники потребовали прояснить ситуацию и объяснить, где правда. 

Ранее Светлана Лобода сразила поклонников длиннющими ногами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

человеческая трусость - это самая жизнеспособная черта. каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях. невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал. быть благонадежным и честным пионером, но надкусывая заусенец, завидовать хулиганам. все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших. p.s. отыскать в себе правду сложно, когда все вокруг лгут. #nothingpersonal #befuckinghonest

Публикация от Natella Krapivina (@natellakrapivina)

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