В США подали в суд на врача: он забыл провод в теле пациента на 10 лет

70-летний немец из Лас-Вегаса выяснил, что в 2005 году во время ангиографии сердца, в его теле был оставлен провод длинной в 144 сантиметра.

В ходе этой процедуры в кровеносные сосуды до сомаого сердца с помощью провода вводится длинный катетер, в который потом вводится окрашенная жидкость. На снимках рентгена потом можно увидеть, какие из артери сужены или блокированы.

When a doctor told German “OT” Ortiz in 2015 that he needed surgery to clear blood clots, an X-ray exposed the wire stretching down his aorta, from his chest to his thigh, his attorney told a jury Tuesday https://t.co/8EY2RYmYXq — Las Vegas RJ (@reviewjournal) June 12, 2019