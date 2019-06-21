В США подали в суд на врача: он забыл провод в теле пациента на 10 лет

В США, в штате Невада мужчина подал иск в суд на врача, который после процедуры на сердце, проведенной более десяти лет назад, забыл в его теле провод длинной в полтора метра.
70-летний немец из Лас-Вегаса выяснил, что в 2005 году во время ангиографии сердца, в его теле был оставлен провод длинной в 144 сантиметра.
В ходе этой процедуры в кровеносные сосуды до сомаого сердца с помощью провода вводится длинный катетер, в который потом вводится окрашенная жидкость. На снимках рентгена потом можно увидеть, какие из артери сужены или блокированы.
When a doctor told German “OT” Ortiz in 2015 that he needed surgery to clear blood clots, an X-ray exposed the wire stretching down his aorta, from his chest to his thigh, his attorney told a jury Tuesday https://t.co/8EY2RYmYXq— Las Vegas RJ (@reviewjournal) June 12, 2019
Пациент не знал до 2015 года, что в его организме был оставлен провод. На рентгеновском снимке видно, что провод от поясницы достигает сердца.