Премьер против ввоза в Латвию неквалифицированной рабочей силы

"Важно изменить представление о том, что в Латвии предприятие может успешно развиваться только благодаря дешевой рабочей силе. Такой подход не имеет будущего. Мы прошли этот цикл, и где мы? Низкие зарплаты, низкие пенсии, не хватает денег на здравоохранение и др.

Чтобы возникла налоговая база, нужны предприятия, которые ищут не 100 человек для физической работы, а пять человек для интеллектуального труда", - заявил Кариньш.

По его словам, сейчас о проблемах рабочей силы больше говорят те, кто хотел бы "открыть шлюзы" для дешевой рабсилы, но это создает риск того, что Латвия станет беднее, жители будут уезжать, и вместо них приедут граждане других стран, которые продолжат выполнять ту же малоквалифицированную и плохо оплачиваемую работу.

С точки зрения Кариньша, привлекать квалифицированную рабсилу можно, содействуя возвращению уехавших соотечественников.

Правда, этого будет недостаточно, чтобы решить проблему рабочей силы, поэтому премьер выступает за "умную" иммиграцию.

Он считает, что на латвийский рынок труда следовало бы привлечь часть студентов, которые получают образование в Латвии.

Также в Латвии нужна ясная иммиграционная политика, потому что в противном случае реализуется худший из сценариев - приток нелегальных работников. Уже сейчас есть предприятия, которые через Польшу завозят работников из Украины или Беларуси.