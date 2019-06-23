Это только начало: Пластиковый мусор лишает нас кислорода

Известно, что пластмассовые отходы в мировых океанах и морях влияют на окружающую среду весьма отрицательно, убивая птиц и других животных, которые ошибочно принимают кусочки пластмассы за еду. Микропластмасса попадает в пищевую цепочку и возвращается снова к нам в виде мяса птиц и рыбы, которые мы едим. Пластмассовое загрязнение в океанах приводит к потере около 13 миллиардов долларов в год, а также негативно влияет на значительные бактерии в океанах.
Как пишет издание Time, бактерии prochlorococcus - вид крошечных цианобактерий. Они являются не только самым маленьким фотосинтезирующим организмом на планете, но и одним из самых распространенных. Согласно некоторым оценкам, в океане насчитывается до трех октиллионов данного вида бактерий. Prochlorococcus не только помогают поддерживать воду в здоровом состоянии, но и производят значительный объем кислорода, которым мы дышим, а именно — около 10% от общего объема.
Совсем недавно ученые из Австралии открыли то, что эти бактерии очень чувствительны к загрязнению пластиком, который очень отрицательно влияет на их рост, функции и выработку кислорода.
Австралийские эксперты испытали в лабораторной среде воздействие продуктов распада пластиковых пакетов и ПВХ на микроорганизмы.
Ученые обнаружили, что эти химические вещества отрицательно влияют на развитие бактерий и количество кислорода, которое они способны производить.
"Мы обнаружили, что химические вещества, выщелачиваемые из пластикового мусора, мешают наиболее распространённой в мире фотосинтезирующей бактерии Prochlorococcus marinus расти и вырабатывать кислород", — говорит ученый университета и основной автор работы доктор Саша Тету.
Если не будет принято никаких решений и быстрых мер по ограничению пластикового загрязнения в океане, то нас может ожидать довольно печальное будущее.