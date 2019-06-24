Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

На этой неделе звезды и планеты хоть и являются предсказуемыми, но будут находиться в большом диссонансе друг с другом. Это значит, что представителям многих знаков Зодиака придется столкнуться с некоторыми проблемами, которые даже могут привести к началу черной полосы. Нужно настроиться на лучшее и не опускать рук.

Овен

У Овнов неделя будет непростой в плане работы и денег. Финансовые вопросы лучше решать в первую очередь, сделав данное направление приоритетным. Избавиться от проблем поможет предельная внимательность. Она понадобится представителям этого знака в процессе совершения покупок и поиске новой мотивации.

В остальных сферах сейчас наступает некоторое затишье.

Не всегда оно является предзнаменованием бури, поэтому лучше как следует отдохнуть, если никаких важных дел на ближайшие семь дней не намечается.

Можно сменить обстановку, попробовать релаксацию в уединении дома. Нет ничего плохого во временной изоляции, если она помогает перезагружать сознание.

Телец

У Тельцов наступает пора открытий и приятных сюрпризов. А самым большим врагом успеха для них сейчас, как, впрочем, и всегда, являются негативные мысли вроде "А что, если...", "А вдруг не получится?".

Жизненные принципы лучше оставлять нетронутыми. Звезды хотят, чтобы Тельцы следовали своим личным правилам и не отклонялись от курса.

Возможны перепады настроения в начале и середине недели, поэтому стоит остерегаться импульсивности. Для любовной сферы и для поддержания нормальных отношений с людьми опасна жесткая негативная позиция без компромиссов.

Близнецы

Близнецам необходимо остерегаться общения с представителями самых агрессивных знаков Зодиака. Есть шанс, что Близнецы заразятся этой агрессией и негативом, которые отразятся на их удаче во всех сферах жизни. В середине недели вероятны перепады настроения и появление беспричинных переживаний. В такие минуты лучше иметь рядом близкого человека, который поможет сохранить оптимизм.

Каких-либо атальных и необратимых событий на этой неделе не ожидается, но это не значит, что абсолютно все будет находиться под контролем Близнецов.

Например, как бы сильно эти люди ни хотели начать какое-то новое и важное дело, они непременно встретятся с сомнениями.

Порой они будут настолько мощными, что справиться с ними не получится. Это может быть чистой случайностью, а может быть знаком свыше, так что лучше в будние дни лишний раз не рисковать.

Рак

У Раков ожидаются перепады настроения, которые неминуемо скажутся на производительности. Но если в делах и на работе Раки будут переживать некий упадок, то в любви успех сейчас гораздо ближе, чем кажется.

Одиноким представителям этого знака стоит сфокусироваться на поисках второй половинки, а тем, кто уже находится в отношениях, лучше попробовать перевести их на новый уровень

- познакомиться с родителями, предложить съехаться.