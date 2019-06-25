В суде по золитудской трагедии речь обвинения вышла на финишную прямую, и, скорее всего, уже в среду, 26 июня, может быть озвучено наказание, которое запрашивает обвинение по отношению к девятерым подозреваемым, передает Panorāma.
Сообщается, что по уголовному делу о золитудской трагедии уже вторую неделю продолжаются прения сторон, в рамках которых прокуроры зачитывают так называемую обвинительную речь, в конце которой называются меры пресечения по отношению к каждому из девятерых обвиняемых.
"Похоже, что обвинительная речь уже на финишной прямой, и на следующем этапе слово будет предоставлено пострадавшим", - рассказала адвокат Евгения Тверьяновича-Боре, добавив, что как минимум десять пострадавших эмоционально созрели говорить и высказаться о подобающем, по их мнению, наказании.
Тем временем защита обвиняемых по-прежнему придерживается тактики, что клиенты не виновны, и при этом критикует работу прокуратуры.
"Эти прения только пересказ решения о передаче уголовного дела в суд. Конечно, мы подготовили и продолжаем готовить аргументы против обвинения. Я надеюсь, что не потребуется писать 400 листов, так же, как прокурорам", - отметил адвокат Андриса Гулбиса.
Контекст:
При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки кровельных конструкций.
Напомним, прокуратура по этому делу выдвинула обвинения девятерым подозреваемым.
Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.
Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой.
Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности.
К ответственности привлечена также сотрудница Maxima Latvija Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.
Галерея: В месте обрушения Maxima вспоминают жертв золитудской трагедии