"Я семейный человек": Максим Фадеев отреагировал на слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Журналисты смогли связаться с продюсером и задали ему вопрос про характер отношений с Ольгой Серябкиной.

Звонок возмутил Максима Фадеева.

От подчеркнул, что не собирается комментировать "грязные слухи с помойки".

Фадеев отметил, что он семейный человек, и не может реагировать на провокации. В качестве примера он привел изданию слух о том, что если его завтра назовут девочкой, это совсем не значит, что он должен "снять белье и доказывать всем, что он мальчик".