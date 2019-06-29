"Я семейный человек": Максим Фадеев отреагировал на слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал намеки экс-участницы группы Serebro Елены Темниковой о том, что между ним и Ольгой Серябкиной есть романтические отношения. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Журналисты смогли связаться с продюсером и задали ему вопрос про характер отношений с Ольгой Серябкиной.
Звонок возмутил Максима Фадеева.
От подчеркнул, что не собирается комментировать "грязные слухи с помойки".
Фадеев отметил, что он семейный человек, и не может реагировать на провокации. В качестве примера он привел изданию слух о том, что если его завтра назовут девочкой, это совсем не значит, что он должен "снять белье и доказывать всем, что он мальчик".
Ранее Елена Темникова намекнула на возможный роман между Серябкиной и Фадеевым в программе "А поговорить?". Кроме того, артистка также призналась, что никогда бы больше не хотела работать с продюсером и знает такое, что не смогла сказать Гагарина.