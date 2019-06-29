Сб, 29.06.2019
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  • "Я семейный человек": Максим Фадеев отреагировал на слухи о романе с Ольгой Серябкиной

"Я семейный человек": Максим Фадеев отреагировал на слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Максим Фадеев

ФОТО: скриншот видео

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал намеки экс-участницы группы Serebro Елены Темниковой о том, что между ним и Ольгой Серябкиной есть романтические отношения. Об этом пишет издание "Комсомольская правда". 

Журналисты смогли связаться с продюсером и задали ему вопрос про характер отношений с Ольгой Серябкиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звонок возмутил Максима Фадеева.

От подчеркнул, что не собирается комментировать "грязные слухи с помойки".

Фадеев отметил, что он семейный человек, и не может реагировать на провокации. В качестве примера он привел изданию слух о том, что если его завтра назовут девочкой, это совсем не значит, что он должен "снять белье и доказывать всем, что он мальчик". 

Ранее Елена Темникова намекнула на возможный роман между Серябкиной и Фадеевым в программе "А поговорить?". Кроме того, артистка также призналась, что никогда бы больше не хотела работать с продюсером и знает такое, что не смогла сказать Гагарина. 

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