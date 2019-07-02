Названа самая пунктуальная авиакомпания Европы

Латвийская авиакомпания airBaltic признана одной из самых пунктуальных авиакомпаний мира и получила лучший рейтинг пунктуальности в Европе - 88,3%, сообщили в компании.
airBaltic получила пятизвездочный рейтинг от организации OAG, отслеживающей пунктуальность полетов по всему миру.
За полеты, которые были выполнены с июня 2018 года до мая 2019 года, рейтинг airBaltic стал самым высоким в Европе - 88,3%. Это означает, что свыше 88 из каждых 100 рейсов авиакомпании в этот период прибыли в пункт назначения в предусмотренное время.
В этот же период airBaltic достигла показателя регулярности 99,8%. Это означает, что только 0,2% из более чем 55 000 запланированных полетов были отменены по различным причинам, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий или забастовок в Европе.