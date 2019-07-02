Названа самая пунктуальная авиакомпания Европы

За полеты, которые были выполнены с июня 2018 года до мая 2019 года, рейтинг airBaltic стал самым высоким в Европе - 88,3%. Это означает, что свыше 88 из каждых 100 рейсов авиакомпании в этот период прибыли в пункт назначения в предусмотренное время.