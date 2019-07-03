Тараканы стремительно эволюционируют: уничтожить их все сложнее

Удивительное исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, открыло, что иммунитет к этим веществам у них может развиться в течение одного поколения. В свою очередь у других развивается так называемая перекрестная резистентность, когда таракан получает толерантность к обычно токсичным субстанциям, сталкиваясь с инсектицидами подобного вида.

"Мы даже не предполагали, что это может произойти так быстро. Резистентность у тараканов в течение всего одного поколения может увеличиться в шесть раз", - прокомментировал главный автор исследования Михаил Шарф.

Ученые исследовали и проверили три инсектицида - абамектин, борную кислоту и тиаметоксам. Вещества проверяли на протяжении шести месяцев в обжитых тараканами квартирах в штатах Индиана и Иллинойс.

В одной из провероку три месяца использовали три инсекцицида (каждый месяц другой), после чего процесс повторили. Во второй проверке ученые шесть месяцев использовали два разных инсектицида, а в виде третьего они использовали химикат, к которому у тараканов уже начала вырабатываться устойчивость.

Несмотря на химические коктейли, ученым не удалось снизить популяцию тараканов. В одной проверке инсектицидов популяция тараканов выросла на 10%, так как таракана начали получать резистентность. Даже при использовании трех инсектицидов популяция тараканов не снизилась, но и не выросла.

Позднее полученные результаты ученые подтвердили и в лабораторных исследованиях, придя к выводу, что часть тараканов и их потомков во время исследования получила иммунитет к конкретному классу пестицидов.

Тараканы в течение трех месяцев могут дать жизнь 50 потомкам, поэтому лишь небольшой части тараканов необходимо получить резистентность, выжить или размножиться, чтобы восстановить или увеличить популяцию.