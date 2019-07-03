Тараканы стремительно эволюционируют: уничтожить их все сложнее

В будущем нас может ждать довольно неприятная встреча с супертараканом, так как новое исследование показало, что немецкие тараканы (Blattella germanica) быстро эволюционируют и становятся устойчивыми к многим широко используемым инсектицидам и химикатам, с которыми эти тараканы особо не сталкивались. Это означает, что их практически невозможно уничтожить.
Удивительное исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, открыло, что иммунитет к этим веществам у них может развиться в течение одного поколения. В свою очередь у других развивается так называемая перекрестная резистентность, когда таракан получает толерантность к обычно токсичным субстанциям, сталкиваясь с инсектицидами подобного вида.
"Мы даже не предполагали, что это может произойти так быстро. Резистентность у тараканов в течение всего одного поколения может увеличиться в шесть раз", - прокомментировал главный автор исследования Михаил Шарф.
Ученые исследовали и проверили три инсектицида - абамектин, борную кислоту и тиаметоксам. Вещества проверяли на протяжении шести месяцев в обжитых тараканами квартирах в штатах Индиана и Иллинойс.
В одной из провероку три месяца использовали три инсекцицида (каждый месяц другой), после чего процесс повторили. Во второй проверке ученые шесть месяцев использовали два разных инсектицида, а в виде третьего они использовали химикат, к которому у тараканов уже начала вырабатываться устойчивость.
Несмотря на химические коктейли, ученым не удалось снизить популяцию тараканов. В одной проверке инсектицидов популяция тараканов выросла на 10%, так как таракана начали получать резистентность. Даже при использовании трех инсектицидов популяция тараканов не снизилась, но и не выросла.
Позднее полученные результаты ученые подтвердили и в лабораторных исследованиях, придя к выводу, что часть тараканов и их потомков во время исследования получила иммунитет к конкретному классу пестицидов.
Тараканы в течение трех месяцев могут дать жизнь 50 потомкам, поэтому лишь небольшой части тараканов необходимо получить резистентность, выжить или размножиться, чтобы восстановить или увеличить популяцию.
Этот вид насекомых переносит десятки патогенов, таких как бактерии E.coli и сальмонелла, а также аллергены, вызывающие астму.