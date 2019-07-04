Эстонские пограничники поймали негражданина Латвии с фальшивым паспортом и в розыске

В среду на Нарвском железнодорожном пункте при въезде в Нарву негражданин Латвии 1985 года рождения предъявил эстонским пограничникам фальшивый паспорт, сообщила в четверг BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Пограничники установили, что этот человек объявлен в Латвии в розыск.

Мужчина был согласен оплатить расходы по делопроизводству и уплатить штраф, поэтому уголовное дело возбуждать не стали. Ему предписано покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в Эстонию на три года. Его переправили на эстонско-латвийскую границу и передали латвийской полиции.