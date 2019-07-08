Пн, 8.07.2019
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KNAB побывал в Латвийском университете

Латвийский Университет

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня явились в Латвийский университет (ЛУ), но пока официально не известно, проводились ли в учебном заведении некие процессуальные действия.

Проректор ЛУ в области гуманитарных наук и образования Ина Друвиете подтвердила агентству LETA, что сотрудники KNAB побывали в университете, но никак не комментировала это.

В KNAB агентству LETA не ответили на вопрос, проводились ли сегодня обыски и задерживались ли люди в рамках какого-нибудь уголовного процесса.

"Обращаем внимание, что KNAB не может давать комментариев по проведенным или запланированным уголовно-процессуальным действиям, чтобы не повлиять на ход расследования. Уголовно-процессуальные действия производятся по решению следственного судьи, который принимает решение по предложению лица, ведущего процесс", - заявили в бюро.

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