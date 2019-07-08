KNAB побывал в Латвийском университете

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня явились в Латвийский университет (ЛУ), но пока официально не известно, проводились ли в учебном заведении некие процессуальные действия.
Проректор ЛУ в области гуманитарных наук и образования Ина Друвиете подтвердила агентству LETA, что сотрудники KNAB побывали в университете, но никак не комментировала это.
В KNAB агентству LETA не ответили на вопрос, проводились ли сегодня обыски и задерживались ли люди в рамках какого-нибудь уголовного процесса.
"Обращаем внимание, что KNAB не может давать комментариев по проведенным или запланированным уголовно-процессуальным действиям, чтобы не повлиять на ход расследования. Уголовно-процессуальные действия производятся по решению следственного судьи, который принимает решение по предложению лица, ведущего процесс", - заявили в бюро.