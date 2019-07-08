Полицейский задержал пьяного юношу, открывшего во дворе стрельбу

Хотя и было уже темно и стрелка не было видно, полицейский понял, что выстрелы были неподалеку, на другой стороне двора. Полицейский без колебаний отправился на место, откуда доносились крики. Девочка-подросток указала на мужчину, который два раза выстрелил в воздух.

Было похоже на то, что молодой человек находился под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ. Сотрудник полиции потребовал положить оружие на землю. Выяснилось, что это газовое оружие. Молодой человек сначала вел себя агрессивно, но все-таки просьбе положить оружие подчинился.

На место происшествия прибыл патруль Госполиции, которые забрали молодого человека 1998 года рождения в участок. В крови молодого человека обнаружили 1,8 промилле алкоголя.

Стрелок пояснил полицейским, что на время давал оружие другу, так как не был в Латвии, а прибыв обратно - решил проверить все ли в порядке с газовым пистолетом.