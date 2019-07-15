Пн, 15.07.2019
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Регистр таксистов: с 1 сентября предстоят существенные перемены

Такси на улицах Риги

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С июля прошлого года, когда был введен регистр таксистов, в нем зарегистрировалось 5779 водителей, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

Количество лицензионных карточек, которые выдаются предприятиям на каждый легковой автомобиль, примерно в 30 раз меньше числа зарегистрированных водителей.

По мнению Плоне, это указывает на необходимость усиления контрольных мер в сфере пассажирских перевозок легковыми автомобилями.

Существенные перемены предстоят с 1 сентября, когда все платформы вызова такси в интернете должны быть зарегистрированы в едином регистре.

В первом полугодии в регистре таксистов были зарегистрированы 1097 водителей, исключены из него 114 - за превышение лимита штрафных пунктов или незнание государственного языка.

В данный момент действуют 264 лицензии, выданные предприятиям на коммерческие перевозки пассажиров легковыми автомобилями, не являющиеся услугами такси. Действует 191 лицензионная карточка.

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