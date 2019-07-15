Регистр таксистов: с 1 сентября предстоят существенные перемены

С июля прошлого года, когда был введен регистр таксистов, в нем зарегистрировалось 5779 водителей, сообщила агентству LETA представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.
Количество лицензионных карточек, которые выдаются предприятиям на каждый легковой автомобиль, примерно в 30 раз меньше числа зарегистрированных водителей.
По мнению Плоне, это указывает на необходимость усиления контрольных мер в сфере пассажирских перевозок легковыми автомобилями.
Существенные перемены предстоят с 1 сентября, когда все платформы вызова такси в интернете должны быть зарегистрированы в едином регистре.
В первом полугодии в регистре таксистов были зарегистрированы 1097 водителей, исключены из него 114 - за превышение лимита штрафных пунктов или незнание государственного языка.
В данный момент действуют 264 лицензии, выданные предприятиям на коммерческие перевозки пассажиров легковыми автомобилями, не являющиеся услугами такси. Действует 191 лицензионная карточка.