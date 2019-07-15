Регистр таксистов: с 1 сентября предстоят существенные перемены

Количество лицензионных карточек, которые выдаются предприятиям на каждый легковой автомобиль, примерно в 30 раз меньше числа зарегистрированных водителей.

По мнению Плоне, это указывает на необходимость усиления контрольных мер в сфере пассажирских перевозок легковыми автомобилями.

Существенные перемены предстоят с 1 сентября, когда все платформы вызова такси в интернете должны быть зарегистрированы в едином регистре.

В первом полугодии в регистре таксистов были зарегистрированы 1097 водителей, исключены из него 114 - за превышение лимита штрафных пунктов или незнание государственного языка.