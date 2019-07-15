Вт, 16.07.2019
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У побережья Британии обнаружена медуза размером с человека
Фото

Бочковая медуза, обнаруженная в прибрежных водах Корнуолла.

ФОТО: Lucia Terui/HotSpot Media

В водах у побережья британского графства Корнуолл дайверы нашли и запечатлели аномально крупную бочковую медуза. Существо по размерам сопоставимо с человеком. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Mirror.

Биолог Лиззи Дэли занималась дайвингом в рамках благотворительной кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана). Именно во время дайвинга она увидела медузу, которая была размером с ее тело.

"Бочковые медузы такие огромные, поэтому всегда вызывают повышенный интерес", — подчеркнул исследователь морской фауны Руперт Кирквуд.

ФОТО: Lucia Terui/HotSpot Media

ФОТО: Lucia Terui/HotSpot Media

Сообщается, что медузу может вымыть на сушу в оставшиеся недели лета или осенью. 

Бочковые медузы могут достигать 90 сантиметров в диаметре, а их вес может составлять до 35 килограммов. Этот вид медуз не опасен для человека.

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