У побережья Британии обнаружена медуза размером с человека

Биолог Лиззи Дэли занималась дайвингом в рамках благотворительной кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана). Именно во время дайвинга она увидела медузу, которая была размером с ее тело.

"Бочковые медузы такие огромные, поэтому всегда вызывают повышенный интерес", — подчеркнул исследователь морской фауны Руперт Кирквуд.

ФОТО: Lucia Terui/HotSpot Media

ФОТО: Lucia Terui/HotSpot Media

Сообщается, что медузу может вымыть на сушу в оставшиеся недели лета или осенью.