У побережья Британии обнаружена медуза размером с человека
В водах у побережья британского графства Корнуолл дайверы нашли и запечатлели аномально крупную бочковую медуза. Существо по размерам сопоставимо с человеком. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское издание The Mirror.
Биолог Лиззи Дэли занималась дайвингом в рамках благотворительной кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана). Именно во время дайвинга она увидела медузу, которая была размером с ее тело.
"Бочковые медузы такие огромные, поэтому всегда вызывают повышенный интерес", — подчеркнул исследователь морской фауны Руперт Кирквуд.
Сообщается, что медузу может вымыть на сушу в оставшиеся недели лета или осенью.
Бочковые медузы могут достигать 90 сантиметров в диаметре, а их вес может составлять до 35 килограммов. Этот вид медуз не опасен для человека.