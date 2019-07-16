LTV7: Смерть в городском канале, возможно, не случайность

Кристиан - капитан прогулочного судна, которое курсирует по городскому каналу и по Даугаве. Он возит туристов по определённому маршруту. Последний рейс в субботу был около восьми вечера, но до конца маршрута доплыть не удалось.

"В тот день я ехал последний круг, я уже приближался к последнему мостику, как увидел каноэ, в котором кричали, что человек тонет. Мы, конечно же, подъехали, достали его как могли, и в течении 2-3 минут на месте были пожарные и полиция. Возможно, если бы мы ехали на пару минут раньше, его получилось бы спасти. За 4 года со мной такое впервые", - рассказывает Кристиан.

Вместе с Кристианом утопленника вытаскивал один из туристов. В катере также находились дети, которым, по словам Кристиана, закрыли глаза. Происходящего они не видели. Капитану это неудавшееся спасение далось не так легко. Говорит, полночи потом видел этот случай во сне. Но спасти человека не удалось. Тем не менее в тот день это был не первый случай, говорит капитан.

"Здесь был рыбак, его толкнули в воду, когда я ехал мимо, он уже был с той стороны. Я уже видел как он держался на воде. Потом уже узнал, что его толкнули, но, конечно, я не могу знать правда это или нет".

В Госполиции читают, что эти случаи могут быть связаны. Начато уголовное дело: "Полиция проверяет не связаны ли эти два случая. Не произошел ли какой-то конфликт в результате которого они оба могли свалиться в канал. Но это всё будет проверено в рамках уголовного процесса. Была информация, что человека, которого спасли, кто-то толкнул", - утверждает представитель государственной полиции Олег Лосберг.

Личность утопленника пока что не установлена. Известно, что это мужчина 40-45 лет. Вполне вероятно, что он был бездомным. Не установлена и причина смерти, результаты экспертизы должны быть готовы через несколько дней.

Другому мужчине, которого удалось спастись - 59 лет. Он отказался от помощи медиков. В неотложной помощи уточнили, что мужчина не мог самостоятельно выбраться из канала — вместо берега там высокая бетонная стена, но утонуть он не мог, там было неглубоко.

Глубина канала около центрального рынка достигает двух с половиной метров, в отдельных местах может быть ещё глубже.