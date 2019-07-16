Недвижимость за рубежом и пенсия от Эстонии: декларация супруги Хендрика Ильвеса

Согласно поданной декларации должностного лица, у Ильвес в конце прошлого года были долговые обязательства в размере 71 000 евро.

В то же время она задекларировала и накопления в размере 10 000 евро.

Находясь в прошлом году в отпуске по уходу за ребенком, Ильвес от Министерства обороны получила 211 евро. Также 1600 евро составило пособие от VSAA, 292 евро она получила в качестве гонорара от SIA Žurnāls Santa, и еще 4549 евро составил гонорар от Delfi.

Заметим, Иеве Ильвес принадлежит квартира в Казбеги, Грузия, и квартира в Лимбажи. Также она владеет двумя земельными участками и зданием в Салацгриве. Помимо этого, в совместной собственности у нее земля и здание в Риге.

Ильвес принадлежат и две автомашины - VW Gol 1990 года и BMW X5 2006 года выпуска.