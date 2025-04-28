Фото Возобновлено строительство квартала Дома печати

В бизнес-центре также запланированы спортзал и ресторан. На следующих фазах развития "Квартала Дома печати" предусмотрено строительство дополнительных офисных зданий, гостиницы или жилых помещений, а также, возможно, школы или медучреждения.

Архитектурные и инженерно-технические решения проекта разработала команда архитекторов и инженеров во главе с латвийским архитектурным бюро ARHIS arhitekti в сотрудничестве с датской архитектурной студией Arrow Architects.

Строительство квартала Дома печати происходит в несколько очередей. На первом этапе предусмотрено строительство офисного здания А-класса, а по его завершении планируется начать работы второй фазы по созданию мультифункционального центра. На следующих этапах предусмотрено строительство десятиэтажного офисного здания. Кроме того, запланирована реновация существующего здания Дома печати.

Как сообщалось, в 2024 году литовский инвестиционный управляющий Lords LB Asset Management приостановил строительство "Квартала Дома печати" в Риге, в первую очередь которого планировал инвестировать 114 млн евро.

В июне 2017 года за 16,8 млн евро Lords LB Asset Management приобрел земельный участок площадью 5,8 га с построенным в советские времена Домом печати. Тогда планировалось завершить проект к 2025 году.