"Юрмала в черно-розовых тонах": На фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2019 отметили юбилей города-курорта

"Юрмала - это наш любимый город, который всегда с нами и во всем нас поддерживает", - подчеркнула создательница фестиваля Лайма Вайкуле, открывая концерт. Ее соведущий Интарс Бусулис отметил, что город и фестиваль неразрывно связаны, и даже в названии Laima Rendezvous Jurmala есть слово"Юрмала".

Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Заглавную песню фестиваля - хит "Рандеву" - в этот вечер Лайме и Интарсу помогала петь вокальная группа FRAMEST, виртуозно исполнившая также неаполитанскую композицию O sole mio. Латвийский коллектив, как и все артисты фестиваля, пели вживую под аккомпанемент мульти-инструментального оркестра Лаймы.

Импозантный Роберто Кель Торрес исполнил песню Besare, в связи с чем Интарс Бусулис назвал его "золотым голосом не только Кубы".

Очаровательная Сати Казанова спела "До рассвета", а Интарс Бусулис выступил сольно с лирическим хитом Debesis.

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Популярная российская певица Алена Свиридова, к радости многих поклонников присоединившаяся к фестивалю в этом году, спела свои песни "Будет так всегда" и "Розовый фламинго".

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Латвийские певцы Саманта Тина, Давид Каландия исполнили песню I want you back, а Айя Андреева из Латвии и Uzari из Беларуси спели, согласно пояснениям Бусулиса, "песню на языке любви - на белорусском языке" под названием "Новае кiно".

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Популярный исполнитель Александр Панайотов выступил с композициями "Сколько можно" и "Будь моей женой".

ФОТО: AFP / Scanpix

"Элегантный дуэт с шикарной энергетикой!" - представил Интарс Алену Свиридову и Сергея Мазаева, которые исполнили "Самбу прошедшей любви". Мазаев отдельно также спел свои рок-хиты "До свидания, мама!" и "Моцарт".

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Лайма Вайкуле вместе с Freedom Ballet хореографической постановкой "Орхидея в черном" закончили первое отделение концерта.

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Второе отделение Лайма и Интарс открывали песней "Юрмала", вновь делая отсылку к юбилею неповторимого города, где проходит фестиваль.

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Предваряя выступление следующего дуэта, Лайма обратилась к залу: "Интересно, кто из тех двух певиц, которые сейчас выйдут на сцену, понравится вам больше? Попрошу вас сравнить, в ком из них больше шарма, больше очарования!". После чего вышли неотличимые певицы-близнецы Anna Maria и исполнили песню на английском языке My road.

Группу Vougal, приглашенную Лаймой на фестиваль после яркого участия в конкурсе OK Live на портале "Одноклассники", сменила на сцене поп-звезда Юлия Ковальчук. "Юлия Ковальчук подняла вам настроение, а моя задача, как мужа - испортить его!" - пошутил поднявшийся на сцену Алексей Чумаков. Остроумный шоумен спел песни "Я не могу без тебя", "Небо в твоих глазах", и "Счастье", а также, совместно с Ковальчук - "В заметки".

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Грузинская дива Нино Катамадзе мгновенно ошеломила зал своей энергетикой, после первой же песни (Gogov Shavtala) вызвав в зале шквал аплодисментов. "Видимо, я дома", - обратилась Катамадзе со сцены "Рандеву" к зрителям. Песню "Сулико" в джазовой обработке в зале встречали возгласами восторга и провожали долгими аплодисментами.

"Спасибо, дорогая Лаймочка за праздник!", - сказала Катамадзе, спускаясь со сцены.

ФОТО: Пресс-фото/Ritvars Stankevičs/MicRec

Андрис Эрглис, которого Бусулис охарактеризовал как "популярнейшего латышского певца", спел известную песню Ripoja akmens.

Суперзвезда российской эстрады Стас Михайлов и Лайма Вайкуле презентовали песню "Если ты со мной", после чего Михайлов исполнил свои хиты "Держи меня за ру́ку", "Лучшая на свете", "Журавли летят в Китай" и "Мы бежим от себя".

Затем последовал финал "Дня Юрмалы", снова собравший всех артистов вечера на сцене концертного зала "Дзинтари" с песней “Рандеву”.

Напомним, фестиваль продлится до 21 июля. Программа и билеты: laimafestival.lv.