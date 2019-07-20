Фото: Звезды на сцене, в зале и за кулисами фестиваля Laima Rendezvous Jurmala

В пятницу, 19 июля, завершился второй день Международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019, он назывался "День Юрмалы". Об этом мы подробно рассказали в нашем отчете. Теперь у вас появилась уникальная возможность заглянуть за кулисы мероприятия.
За кулисами во время такого фестиваля происходит отдельная жизнь. Чего стоят одни репетиции! Они часто бывают невероятно эмоциональными.
Некоторые артисты умудряются во время репетиций быть совершенно неузнаваемыми, но при этом остаются модными и стильными.
Галерея: Репетиции фестиваля Laima Rendezvous Jurmala
Стас Михайлов устроил настоящую пресс-конференцию и дал короткое интервью нашим эстонским коллегам.
Видео: Интервью со Стасом Михайловым
Некоторые артисты, которые дружат с Лаймой Вайкуле, но не выступают на фестивале, пользуются служебным входом, чтобы оказаться сразу за кулисами, а может быть, чтобы избежать толпы поклонников и фотографов. Смотрите, как это было!
Галерея: За кулисами фестиваля Laima Rendezvous Jurmala