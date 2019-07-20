Фото: Звезды на сцене, в зале и за кулисами фестиваля Laima Rendezvous Jurmala

За кулисами во время такого фестиваля происходит отдельная жизнь. Чего стоят одни репетиции! Они часто бывают невероятно эмоциональными.

Некоторые артисты умудряются во время репетиций быть совершенно неузнаваемыми, но при этом остаются модными и стильными.

Некоторые артисты, которые дружат с Лаймой Вайкуле, но не выступают на фестивале, пользуются служебным входом, чтобы оказаться сразу за кулисами, а может быть, чтобы избежать толпы поклонников и фотографов. Смотрите, как это было!