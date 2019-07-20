Сб, 20.07.2019
Это наша война, и мы её обязаны выиграть. А на войне не бывает эмоций. Вернее, бывают, но ты себе не позволяешь их проявлять, а просто делаешь необходимое, и всё. Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель новостного проекта "Медуза"

Фото: Звезды на сцене, в зале и за кулисами фестиваля Laima Rendezvous Jurmala

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Стас Михайлов

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

В пятницу, 19 июля, завершился второй день Международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019, он назывался "День Юрмалы". Об этом мы подробно рассказали в нашем отчете. Теперь у вас появилась уникальная возможность заглянуть за кулисы мероприятия. 

Юлия Ковальчук

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

За кулисами во время такого фестиваля происходит отдельная жизнь. Чего стоят одни репетиции! Они часто бывают невероятно эмоциональными.

ФОТО: Ritvars Stankevičs/MicRec

Некоторые артисты умудряются во время репетиций быть совершенно неузнаваемыми, но при этом остаются модными и стильными.

Галерея: Репетиции фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 

Стас Михайлов устроил настоящую пресс-конференцию и дал короткое интервью нашим эстонским коллегам.

Видео: Интервью со Стасом Михайловым

Некоторые артисты, которые дружат с Лаймой Вайкуле, но не выступают на фестивале, пользуются служебным входом, чтобы оказаться сразу за кулисами, а может быть, чтобы избежать толпы поклонников и фотографов. Смотрите, как это было!

Галерея: За кулисами фестиваля Laima Rendezvous Jurmala

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