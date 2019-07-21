Вс, 21.07.2019
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В Таллинне человек ради фото подверг опасности жизни людей и получил штраф в 320 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Один владелец дрона во время Певческого праздника в столице Эстонии Таллинне решил проигнорировать запрет на полеты и правила использования беспилотника, тем самым подверг опасности людей и получил солидный штраф, пишет Rus.Postimees.

Несмотря на запрет на полеты, один зритель запустил на Певческом поле над многотысячной толпой дрон, сообщает портал Geenius. Полученный снимок он опубликовал в Facebook.

Детали полета стали известны только несколько дней назад и Департамент авиации выписал нарушителю штраф в 320 евро.

Зритель использовал на первый взгляд безопасный дрон DJI Spark, который весит всего 300 граммов, но если взять в расчет высоту полета в 250 метров (а именно с этой высоты был сделан снимок), то если бы дрон упал на головы людей, при столкновении его скорость составляла бы 252 км/ч и вес был бы сопоставим с 74,9 кг, то есть столкновение с большой вероятностью закончилось бы фатально.

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