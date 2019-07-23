Вт, 23.07.2019
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Вот это подарок! Супруга Александра Реввы сразила поклонников снимком топлес
Редкий кадр

ФОТО: скриншот instagram.com/angelikarevva

Супруга известного российского шоумена, комедийного актера, телеведущего, резидента Comedy Club Александра Реввы Анжелика активно ведет свой Instagram-аккаунт, в котором публикует в основном семейные фото. Однако в последнее время там стали появляться и довольно пикантные снимки.

Напомним, не так давно жена 44-летнего юмориста, имя которой почти не появляется в светской хронике, поделилась смелым и весьма эффектным фото в купальнике, теперь же Анжелика решила пойти еще дальше.

Женственная и, как правило, сдержанная в выборе одежды мама двух дочерей - 12-летней Алисы и 6-летней Амели - накануне вечером разместила в Сети подборку фото, на которых позирует топлес.

Джинсы с высокой талией подчеркнули соблазнительные изгибы ее тела, а чувственное выражение лица придало образу особую сексуальность.

Свой пост, который одновременно удивил и восхитил подписчиков, Анжелика сопроводила хэштегами #сладкихснов #неспокойнойночи #этоприказ.

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