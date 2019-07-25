Несмотря на царящий в стране хаос и высокий уровень насилия и преступности, женщины не отказываются от возможности побороться за звание королевы красоты и заветную корону. Даже если макияж приходится делать прямо на улице, а платья создавать из бумаги - все это можно сделать очень творчески и стать "Мисс Южный Судан".