Возможно, самый экономичный конкурс красоты: "Мисс Южный Судан"
Несмотря на царящий в стране хаос и высокий уровень насилия и преступности, женщины не отказываются от возможности побороться за звание королевы красоты и заветную корону. Даже если макияж приходится делать прямо на улице, а платья создавать из бумаги - все это можно сделать очень творчески и стать "Мисс Южный Судан".
Этот конкурс прошел в столице Республики Южный Судан - городе Джуба, и победу в нем одержала 22-летняя Мариана Ниайен.
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