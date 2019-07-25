Виторган и Нинидзе впервые официально вышли в свет вместе

Виторган впервые появился на светском рауте в компании Нинидзе, с которой ему приписывают роман уже несколько недель. Актеров заметили на показе картины "Гив ми либерти" в Москве.

На публике они вели себя скромно, стараясь не привлекать лишнего внимания, однако держались вместе, сообщает телеграм-канал "Только никому".

Напомним, о романе актеров заговорили с момента их появления на премьере спектакля "Земля Нод".

Свидетели отметили, что Нино и Максим держались за руки и были в хорошем расположении духа. Позже в прессу попало совместное фото.

Слухи о новом романе подогрело фото Нино в сторис Виторгана.

Нинидзе сейчас разводится с режиссером Кириллом Плетневым, с которым прожила около пяти лет. Максим же недавно официально расторг брак с Ксенией Собчак.