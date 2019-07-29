Фото: 65-летняя Любовь Успенская вышла на сцену в слишком откровенном наряде

Ранее мы уже писали, что музыкальный фестиваль "Жара" собрал целую плеяду звезд шоу-бизнеса - не только российских, но и голливудских.

65-летняя певица вела себя очень смело и выехала на сцену на мотоцикле, а затем вышла в облегающей кружевной комбинации с подвязками. Поклонники артистки отмечают, что номер был эффектным, как и сексуальный наряд певицы.

"Удивила Любовь! Вы лучшая и вне конкуренции!", "Восторг и аплодисменты", "Ты крутая современная и просто супер", "Боже, какая же вы все таки роскошная", - писали фолловеры звезды.

"Я нашла для себя максимально правильную формулу ― самое главное, не есть на ночь никакие фрукты и сладкое. А если уж приехала ночью с концерта и очень хочется, то я беру кефир с отрубями. Прекрасно перебивает аппетит: вроде бы поела, а утром еще и прочистилась", - цитирует певицу издание.