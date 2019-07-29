Фото: 65-летняя Любовь Успенская вышла на сцену в слишком откровенном наряде

Российская исполнительница Любовь Успенская вышла на сцену фестиваля "Жара" в невероятно откровенном наряде. Как пишут журналисты, поклонники решили, что костюм больше напоминает нижнее белье. Об этом сообщает издание StarHit.ru.
Ранее мы уже писали, что музыкальный фестиваль "Жара" собрал целую плеяду звезд шоу-бизнеса - не только российских, но и голливудских.
65-летняя певица вела себя очень смело и выехала на сцену на мотоцикле, а затем вышла в облегающей кружевной комбинации с подвязками. Поклонники артистки отмечают, что номер был эффектным, как и сексуальный наряд певицы.
"Удивила Любовь! Вы лучшая и вне конкуренции!", "Восторг и аплодисменты", "Ты крутая современная и просто супер", "Боже, какая же вы все таки роскошная", - писали фолловеры звезды.
Кто вчера смотрел нашу #ЖАРУ @zharafest ?) ⠀ Когда я предложила идею с появлением на байке для выступления - не было ни одного человека, который засомневался бы в том, что это будет действительно круто🔥❤️ ⠀ Как вам, друзья, такой поворот?) А я ведь обещала сюрпризы😜 ⠀ #успенская #жара #фестивальжара2019 #bikegirl #концерт #топ
"Я нашла для себя максимально правильную формулу ― самое главное, не есть на ночь никакие фрукты и сладкое. А если уж приехала ночью с концерта и очень хочется, то я беру кефир с отрубями. Прекрасно перебивает аппетит: вроде бы поела, а утром еще и прочистилась", - цитирует певицу издание.
Но не все подписчики поддержали звезду. По их мнению, в ее возрасте уже нельзя так вести себя на сцене.