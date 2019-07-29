Существование "в кредит": человечество исчерпало годовой запас экоресурсов

Согласно данным международной организации Global Footprint Network (GFN), люди с сегодняшнего дня, 29 июля, живут в так называемый экологический кредит. Средний показатель экодолга рассчитывается с помощью вычисления объемов потребления природных ресурсов и их соотношения со способностью экосистем восстанавливаться.

Как отмечают эксперты, чтобы обеспечить человеческие потребности в природных ресурсах, понадобится 1,75 планеты Земля. Кроме того, экологи подчеркивают, что если бы все люди потребляли бы природные ресурсы как жители Германии, человечеству понадобилось бы две дополнительных Земли. С США ситуация намного плачевнее - если земляне станут потреблять ресурсы как американцы, человечеству понадобится уже не три, а пять планет.