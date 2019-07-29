Пн, 29.07.2019
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Существование "в кредит": человечество исчерпало годовой запас экоресурсов

Засуха. Иллюстративное фото.

ФОТО: Google

В 2019 году человечество исчерпало условный запас природных ресурсов, которые могут восстановиться за год. В текущем году это произошло на три дня раньше, чем в прошлом. Об этом пишет Deutsche Welle (DW). 

Согласно данным международной организации Global Footprint Network (GFN), люди с сегодняшнего дня, 29 июля, живут в так называемый экологический кредит.  Средний показатель экодолга рассчитывается с помощью вычисления объемов потребления природных ресурсов и их соотношения со способностью экосистем восстанавливаться. 

Как отмечают эксперты, чтобы обеспечить человеческие потребности в природных ресурсах, понадобится 1,75 планеты Земля. Кроме того, экологи подчеркивают, что если бы все люди потребляли бы природные ресурсы как жители Германии, человечеству понадобилось бы две дополнительных Земли. С США ситуация намного плачевнее - если земляне станут потреблять ресурсы как американцы, человечеству понадобится уже не три, а пять планет.

По информации DW, самой расточительной страной оказался Катар - государство начало расходовать экоресурсы уже 11 февраля. В свою очередь, наиболее экономной из всех стран оказалась Индонезия, которая исчерпает все свои ресурсы 18 декабря. Несмотря на это, Индонезия все равно потребляет больше, чем может компенсировать природа. 

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