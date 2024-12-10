1 декабря в районе Таллинна Пыхья-Таллинн прошел фестиваль корги. На этот раз владельцы и любители этих очаровательных собак собрались, чтобы отпраздновать приближающееся Рождество, передает портал Limon. Вы только взгляните на этих коротколапых милашек в сказочных костюмах!
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"Улыбались и люди, и собаки!" В Таллинне устроили рождественский карнавал для корги
Гвоздем программы стал конкурс костюмов - участники фестиваля нарядили своих четвероногих любимцев в рождественских оленей, гномов, эльфов и других сказочных персонажей. При создании образов хозяева собак проявили большую изобретательность.