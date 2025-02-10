В середине января в социальных сетях появились фотографии необычной на вид рыбы, выброшенной на польский берег балтийского моря. Поначалу интернет-пользователи отнеслись к фотографиям скептически, а некоторые даже утверждали, что это подделка. Однако ученые подтвердили, что изображения реальны и что эта редкая рыба действительно обитает в Балтийском море.
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На берег Балтийского моря выбросило необычную рыбу. Ученые рассказали, что это
Снимок, сделанный на пляже природного заповедника в Польше, 14 января опубликовал в Facebook фотограф Марек Фабер. Некоторые посчитали, что изображение было создано с помощью искусственного интеллекта.