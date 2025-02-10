На берег Балтийского моря выбросило необычную рыбу. Ученые рассказали, что это

В середине января в социальных сетях появились фотографии необычной на вид рыбы, выброшенной на польский берег балтийского моря. Поначалу интернет-пользователи отнеслись к фотографиям скептически, а некоторые даже утверждали, что это подделка. Однако ученые подтвердили, что изображения реальны и что эта редкая рыба действительно обитает в Балтийском море.