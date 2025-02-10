Пн, 10.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

На берег Балтийского моря выбросило необычную рыбу. Ученые рассказали, что это

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
На берег Балтийского моря выбросило необычную рыбу. Ученые раскрыли, что это такое
На берег Балтийского моря выбросило необычную рыбу. Ученые раскрыли, что это такое Фото: Marek Faber/"Facebook"

В середине января в социальных сетях появились фотографии необычной на вид рыбы, выброшенной на польский берег балтийского моря. Поначалу интернет-пользователи отнеслись к фотографиям скептически, а некоторые даже утверждали, что это подделка. Однако ученые подтвердили, что изображения реальны и что эта редкая рыба действительно обитает в Балтийском море.

Снимок, сделанный на пляже природного заповедника в Польше, 14 января опубликовал в Facebook фотограф Марек Фабер. Некоторые посчитали, что изображение было создано с помощью искусственного интеллекта.

Заметно, что крупная рыба имеет плоскую форму, с узким пространством между глазами.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх