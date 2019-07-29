Пн, 29.07.2019
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Из-за жары на выходных в больницы были доставлены 17 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/AP/Scanpix

За прошедшие выходные в больницы были доставлены 17 человек, у которых из-за жары начались проблемы со здоровьем, рассказали агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи.

На выходных медики помогали людям, которые подолгу отдыхали у водоемов, но не выпили достаточного количества воды или находились на солнце с непокрытой головой.

На плохое самочувствие из-за жары жаловались также люди, сплавлявшиеся по рекам, и пожилые люди, самочувствие которых ухудшилось после длительного нахождения на улице.

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