Pasažieru vilciens попытается продать старые электропоезда

"Мы начали изучение вторичного рынка, это узкий рынок в восточном направлении. Если получится найти потенциального покупателя, поезда будут проданы. Если нет, пущены на металлолом", - сказал он, признав, что, принимая во внимание возраст поездов, число потенциальных покупателей невелико.

"Эти поезда могли бы купить за сравнительно хорошую цену, но их обслуживание с каждым годом дорожает. Все больше таких деталей, которые больше не производятся серийно или в скором времени вообще не будут производится. Их нужно было бы заказывать индивидуально, что стоит дороже. К тому же в спецзаказах иногда хромает качество", - рассказал Алерс.

На вопрос о том, как долго еще будут использоваться нынешние поезда, Алерс ответил, что целью Pasažieru vilciens является поддержание этих поездов в надлежащем состоянии, чтобы их можно было использовать до 2023 года, когда будут доставлены все новые электропоезда.

Алерс подчеркнул, что пассажиры смогут по достоинству оценить комфорт новых электропоездов тогда, когда все старые поезда будут заменены новыми. Дело в том, что у новых и старых поездов различная скорость, но график курсирования поездов придется подстраивать под самые медленные поезда. Таким образом, интервальный график курсирования поездов начнет в полной мере работать только тогда, когда все электропоезда будут заменены.

Как сообщалось ранее, сегодня, 30 июля, был подписан договор между Pasažieru vilciens и чешским предприятием Škoda Vagonka (Škoda) о поставке новых электропоездов. Первые новые электропоезда в Латвии начнут курсировать в первой половине 2022 года, сообщил после подписания договора председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.

Договор подразумевает, что 32 новых электропоезда будут доставлены в Латвию до 2023 года. Согласно договору, поставка электропоездов должна начаться в течение 140 недель после вступления договора в силу.

Новые электропоезда будут состоять из четырех вагонов, длина одного поезда составит 109 метров. В каждом поезде будут сидячие места для 436 пассажиров, а общее число пассажиров, которое смогут перевезти новые электропоезда, составит 13 952 человека.

В новых электропоездах будет установлена система климат-контроля и удобства, соответствующие современным требованиям. Поезда будут оборудованы видео- и аудиосистемами информирования, а ход поездов будет более равномерным, чем в нынешних поездах, уровень шума в салонах новых поездов будет ниже. Конструктивная скорость новых поездов составит 160 км в час, однако максимальную скорость поезда смогут развивать только в тех местах, где это в будущем позволит железнодорожная инфраструктура.