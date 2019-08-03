На Центральном рынке проходит "День мяса, пива и сыра"

С 8 утра открылся рынок, на котором посетители могут купить продукцию из оленины, природный непастеризованный квас и пиво, домашние сыры и хлеб, а также другие лакомства.

С 11 часов Центрального началась программа мероприятий - соревнования по катанию головок сыра и эстафета пивных бочек, а гурманы могли проверить свои знания, пытаясь угадать популярные сыры на вкус.

В 13 часов начнется приготовление и дегустация супа из баранины, и каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях по приготовлению мяса-гриль.