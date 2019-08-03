Сб, 3.08.2019
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На Центральном рынке проходит "День мяса, пива и сыра"

Сыр. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В субботу на Центральном рынке проходит "День мяса, пива и сыра", сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

С 8 утра открылся рынок, на котором посетители могут купить продукцию из оленины, природный непастеризованный квас и пиво, домашние сыры и хлеб, а также другие лакомства.

С 11 часов Центрального началась программа мероприятий - соревнования по катанию головок сыра и эстафета пивных бочек, а гурманы могли проверить свои знания, пытаясь угадать популярные сыры на вкус.

В 13 часов начнется приготовление и дегустация супа из баранины, и каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях по приготовлению мяса-гриль.

До 16 часов все желающие смогут принять участие в бесплатных тематических творческих мастерских, познакомиться с основами дегустации пива и приготовлением смесей из приправ.

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