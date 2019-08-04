Фото: Бузова похвасталась пышными ягодицами в кружевных трусиках

Российская телеведущая, модель и актриса Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram очередное провокационное фото. На нем девушка продемонстрировала подписчикам свои упругие ягодицы.
"Доброе утро, мой Питер", - подписала снимок Ольга.
Но не все подписчики остались довольны кадром. Несколько человек отметили, что на фотографии виден фотошоп, а кроме того им не понравилось то, что Бузова в очередной раз фотографирует свои ягодицы.
Кроме того, недавно звезда представила публике свою новую песню со звучанием в стиле 90-х - "Лайкер".
Русский TVNET ранее писал, что мода на звучание в стиле 90-х все больше набирает обороты. Ида Галич и ее "Предприниматель", а потом Дима Билан и "Про белые розы". Теперь эстафету переняла Ольга Бузова.
Правда несколько людей уже отметили, что проигрыш композиции очень напоминает песню Юры Шатунова "Седая ночь", но даже этот факт не помешал собрать на YouTube 341 тысячу просмотров и 16 тысяч лайков за три дня.