Фото: Бузова похвасталась пышными ягодицами в кружевных трусиках

"Доброе утро, мой Питер", - подписала снимок Ольга.

Но не все подписчики остались довольны кадром. Несколько человек отметили, что на фотографии виден фотошоп, а кроме того им не понравилось то, что Бузова в очередной раз фотографирует свои ягодицы.

Кроме того, недавно звезда представила публике свою новую песню со звучанием в стиле 90-х - "Лайкер".

Русский TVNET ранее писал, что мода на звучание в стиле 90-х все больше набирает обороты. Ида Галич и ее "Предприниматель", а потом Дима Билан и "Про белые розы". Теперь эстафету переняла Ольга Бузова.