Трагическая вечеринка: мужчина отмечал возвращение на родину и упал с балкона насмерть

В пятницу, 2 августа, в одной из квартир в Бауске проходило торжество - из-за границы вернулся местный мужчина, который решил отметить это событие с друзьями.

Как рассказали соседи, компания употребляла много алкоголя, застолье затянулось и продолжалось до середины ночи.

Около 2 часов ночи музыку сменил гул сирен "скорой". Праздник превратился в трагедию - мужчина лежал на траве у дома.

Местные думают, что он упал, потому что сел на край балкона и спьяну не удержал равновесие.

Медики боролись за жизнь мужчины, однако в автомобиле бригады реанимации она оборвалась.