Трагическая вечеринка: мужчина отмечал возвращение на родину и упал с балкона насмерть

Вечеринка в Баусе закончилась трагически - вернувшийся из-за границы 40-летний мужчина упал с балкона. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм скончался, рассказали в передаче Degpunktā на LNT.
В пятницу, 2 августа, в одной из квартир в Бауске проходило торжество - из-за границы вернулся местный мужчина, который решил отметить это событие с друзьями.
Как рассказали соседи, компания употребляла много алкоголя, застолье затянулось и продолжалось до середины ночи.
Около 2 часов ночи музыку сменил гул сирен "скорой". Праздник превратился в трагедию - мужчина лежал на траве у дома.
Местные думают, что он упал, потому что сел на край балкона и спьяну не удержал равновесие.
Медики боролись за жизнь мужчины, однако в автомобиле бригады реанимации она оборвалась.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, в рамках которого попытается установить обстоятельства гибели.