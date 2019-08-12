Пн, 12.08.2019
Речь не идет о том, что реакция опоздала, не о том, что упустили, потому что не знали - все видели, все знали. Проблема была в том, что тушить не собирались. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

С 1 января могут вступить в силу сниженные тарифы Sadales tīkls

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

1 января в силу могут вступить новые, сниженные тарифы оператора распределительной системы Sadales tīkls, заявил в интервью передаче Rīta Panorāma Латвийского телевидения председатель правления предприятия Сандис Янсонс.

Он указал, что Sadales tīkls вместе с Министерством экономики и Комиссией по регулированию общественных услуг активно работали над снижением тарифов, и уже в ближайшие дни будет возможно новые тарифы подсчитать.

"Мы активно работали над планом по снижению тарифов, и в ближайшие дни Комиссия по регулированию общественных услуг  выступит с новой методологией, по которой и подсчитаем новые тарифы. Сейчас все свидетельствует о том, что мы идем по сжатому графику и 1 января в силу могут вступить новые - сниженные тарифы".

Янсонс также указал, что сниженные тарифы означают меньшие доходы Sadales tīkls и меньшие выплаты в госбюджет.

Ранее Минэкономики начало работу над решением по ликвидации компонента обязательной закупки (КОЗ), что позволит снизить выплаты жителей за электроэнергию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ