С 1 января могут вступить в силу сниженные тарифы Sadales tīkls

1 января в силу могут вступить новые, сниженные тарифы оператора распределительной системы Sadales tīkls, заявил в интервью передаче Rīta Panorāma Латвийского телевидения председатель правления предприятия Сандис Янсонс.
Он указал, что Sadales tīkls вместе с Министерством экономики и Комиссией по регулированию общественных услуг активно работали над снижением тарифов, и уже в ближайшие дни будет возможно новые тарифы подсчитать.
"Мы активно работали над планом по снижению тарифов, и в ближайшие дни Комиссия по регулированию общественных услуг выступит с новой методологией, по которой и подсчитаем новые тарифы. Сейчас все свидетельствует о том, что мы идем по сжатому графику и 1 января в силу могут вступить новые - сниженные тарифы".
Янсонс также указал, что сниженные тарифы означают меньшие доходы Sadales tīkls и меньшие выплаты в госбюджет.
Ранее Минэкономики начало работу над решением по ликвидации компонента обязательной закупки (КОЗ), что позволит снизить выплаты жителей за электроэнергию.