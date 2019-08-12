С 1 января могут вступить в силу сниженные тарифы Sadales tīkls

"Мы активно работали над планом по снижению тарифов, и в ближайшие дни Комиссия по регулированию общественных услуг выступит с новой методологией, по которой и подсчитаем новые тарифы. Сейчас все свидетельствует о том, что мы идем по сжатому графику и 1 января в силу могут вступить новые - сниженные тарифы".