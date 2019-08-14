Балтийский путь в воспоминаниях Иветы

23 августа 1989 года в 19:00 примерно два миллиона жителей стран Балтии взялись за руки, образовав цепочку людей из Таллинна через Ригу до Вильнюса. Отмечая 30-летие Балтийского пути, порталы Postimees Grupp в Латвии Tvnet и Apollo, в Литве 15min и в Эстонии Postimees призывают принять участие в первом в истории виртуальном Балтийском пути и оживить историю Литвы, Латвии и Эстонии, а также поделиться своими воспоминаниями о пережитом. Сегодня публикуем рассказ Иветы.
Жила на краю Баускского шоссе, под Кекавой. Мне было 12 лет - училась в 7 классе и были летние каникулы. В тот день родителей дома не было и мы с братом предавались лени. Тут вдруг заметили, что люди стали собираться на стороне шоссе. На нашем километре было немного домов, всех в округе знаем, но в этот раз неоткуда было намного, намного больше людей, в том числе и чужаки. Соседка нас с братом заметила, позвала, и мы вышли вместе с ними, на недолгое время присоединились. Было волнение, мне не совсем было понятно, что все это означает, и я и не искала ответов, так как просто наблюдала за событиями, которым тогда особого значения не придавала.
Только позже, уже будучи взрослой, я поняла значение этого события.
Я горжусь, что была там, и что я часть Латвии.