Зарплату "на руки" до 450 евро в месяц во втором квартале получали 27,7% работающих

Во втором квартале текущего года нетто-зарплату (после уплаты налогов) в размере до 450 евро в месяц получали 27,7% работающих - на 2,9 процентного пункта меньше, чем в тот же период 2018 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В том числе 125,7 тыс. (15,6%) работающих получали минимальную зарплату или меньше - это на 1,8 процентного пункта меньше, чем во втором квартале 2018 года (19,1%).
Среди регионов больше всего получателей маленьких зарплат по-прежнему в Латгале - 23,9% работников здесь получали минимальную зарплату или меньше.
31,5% (во втором квартале 2018 года - 34,9%) работников получали на основном месте работы нетто-зарплату в размере от 450,01 до 700 евро, 30,2% (25,3%) - от 700,01 до 1400 евро, 5,3% (3,6%) - 1400,01 евро и больше.
Во втором квартале зарплата не была начислена (в связи с неоплачиваемым отпуском, отпуском по беременности и родам и т. п.) или начислена, но не выплачена 2,9% (годом ранее - 3%) работников, еще 2,4% (2,6%) работников размер своей зарплаты не назвали.
В опросе ЦСУ об экономической активности рабочей силы во втором квартале этого года приняли участие 6,9 тыс. жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.