Зарплату "на руки" до 450 евро в месяц во втором квартале получали 27,7% работающих

Во втором квартале зарплата не была начислена (в связи с неоплачиваемым отпуском, отпуском по беременности и родам и т. п.) или начислена, но не выплачена 2,9% (годом ранее - 3%) работников, еще 2,4% (2,6%) работников размер своей зарплаты не назвали.