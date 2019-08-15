Уровень трудоустройства в Латвии вырос: предприниматели могут столкнуться с нехваткой работников

В обозримом будущем предприниматели столкнутся с более выраженной нехваткой персонала, признали агентству LETA банковские аналитики. Главный экономист Swedbank Агнесе Буцениеце рассказала, что в Латвии уровень безработицы продолжает снижаться несмотря на замедление экономического роста во втором квартале. Он сократился до 6,4%, что на на 1,3 процентных пункта меньше по сравнению со вторым кварталом прошлого года. За этот период количество безработных сократилось на 18%, что составляет почти пятую часть.
Во втором квартале 2019 года в Латвии были трудоустроены 905,6 тыс. или 64,7% жителей, что на 0,3 процентного пункта больше, чем во втором квартале 2018 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Однако при этом число трудоустроенных жителей за год уменьшилось на 4 тысячи человек.
По сравнению с первым кварталом 2019 года уровень трудоустройства в Латвии также вырос на 0,3 процентных пункта, а число трудоустроенных жителей увеличилось на две тысячи.
Во втором квартале 2019 года уровень занятости в Латвии был самым низким среди стран Балтии - в Эстонии он составил 68,1%, в Литве - 65,8%.
Уровень занятости среди молодежи, то есть жителей в возрасте от 15 до 24 лет, во втором квартале 2019 года составил 28,2%, что на 5,6 процентного пункта меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Трудоустроенными являлись 48,4 тыс. молодых людей.
Во втором квартале этого года трудоустроенные жители на основном месте работы в среднем отрабатывали 37,5 часа в неделю, что на 0,9 часа меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Исследование о рабочей силе во втором квартале 2019 года проводилось в 4 тыс. домохозяйств, в его рамках было опрошено 6,9 тыс. жителей в возрасте от 15 до 74 лет.