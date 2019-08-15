Уровень трудоустройства в Латвии вырос: предприниматели могут столкнуться с нехваткой работников

Во втором квартале 2019 года в Латвии были трудоустроены 905,6 тыс. или 64,7% жителей, что на 0,3 процентного пункта больше, чем во втором квартале 2018 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Однако при этом число трудоустроенных жителей за год уменьшилось на 4 тысячи человек.

По сравнению с первым кварталом 2019 года уровень трудоустройства в Латвии также вырос на 0,3 процентных пункта, а число трудоустроенных жителей увеличилось на две тысячи.

Во втором квартале 2019 года уровень занятости в Латвии был самым низким среди стран Балтии - в Эстонии он составил 68,1%, в Литве - 65,8%.

Уровень занятости среди молодежи, то есть жителей в возрасте от 15 до 24 лет, во втором квартале 2019 года составил 28,2%, что на 5,6 процентного пункта меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Трудоустроенными являлись 48,4 тыс. молодых людей.

Во втором квартале этого года трудоустроенные жители на основном месте работы в среднем отрабатывали 37,5 часа в неделю, что на 0,9 часа меньше, чем за соответствующий период прошлого года.