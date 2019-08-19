23 августа исполнится 30 лет с тех пор как, демонстрируя единство и жажду свободы, два миллиона человек взялись за руки и на 15 минут создали 600-километровую живую цепь, которая соединила столицы всех трех стран Балтии - Вильнюс, Ригу и Таллинн. В связи с таким значимым юбилеем хотим вкратце напомнить фундаментальную информацию об этом важном для Балтийских государств моменте.

Какова была причина для Балтийского пути?

В 1940 году Советский Союз, по предварительному соглашению с нацистской Германией о разделении Европы, оккупировал страны Балтии. Пакт Молотова-Риббентропа был подписан 23 августа 1939 года в Москве и являлся полностью секретным.

В конце 80-х годов 20-го века последствия пакта по-прежнему сильно ощущались в странах Балтии, однако СССР продолжал отрицать существование соглашения, утверждая, что эти государства добровольно вступили в состав Советского Союза.

23 августа 1989 года, в день 50-й годовщины подписания пакта, жители всех трех стран Балтии потребловали признать факт подписания соглашения и немедленно возобновить независимость Балтийских государств.

Каменный мост в Риге ФОТО: Marta Zepa

Как проходил Балтийский путь?

Согласно данным, которые были предоставилены новостным агентством Reuters, 23 августа 1989 года в акции приняли участие 700 000 человек в Эстонии, 500 000 человек в Латвии и один миллион жителей Литвы. В свою очередь официальная информация СССР, которая была предоставлена агентством ТАСС, свидетельствует о том, что в акции участвовали 300 000 жителей Эстонии и 500 000 человек в Литве. Между тем данные о Латвии не были опубликованы. Сложно сделать конкретные расчеты из-за разнящихся источников информации.

ФОТО: Tautas frontes muzejs

В городах по всему миру проходили демонстрации в солидарность акции. Например, митинги прошли в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург), Берлине, Москве, Стокгольме, Тбилиси, Торонто и других местах.

При каких обстоятельствах проходила акция?

Со времен включения Латвии в состав СССР в 1940 году, жители были вынуждены жить в тени Коммунистической партии Советского Союза, было запрещено любое проявление свободы мысли или слова. В 1986 году партия внедрила так называемую "Гласность" или реформу открытости, которая предусматривала ослабление цензуры, а также ликвидацию информационных барьеров в СССР. В результате вновь созданные общественные организации могли намного свободнее выражать свое мнение о существующем политическом устое.

ФОТО: Privātais arhīvs/Zino Kazeno

Балтийский путь был крупнейшей и важнейшей кампанией, которая была нацелена на возобновление независимости, однако она не была единственной в своем роде. 14 июня 1986 года у Памятника свободы в Риге почтили память жертв депортаций 1941 года. Вскоре после этого бывшие политзаключенные из стран Балтии договорились об общем памятном мероприятии 23 августа, которое бы проходило во всех трех государствах.

23 августа 1987 года на улицы Вильнюса, Риги, и Таллинна тысячи людей вышли на демонстрации. В Таллинне митинги прошли спокойно, а в Риге и Вильнюсе разразились конфликты, которые закончились задержанием сотен человек.

23 августа 1988 года национальные движения создали памятную кампанию, собрав несколько десятков тысяч человек. Балтийское пробуждение стало движением, которое объединяет жителей всех трех стран, хотя начиналось оно с инициативы нескольких энтузиастов.

Какими были последствия акции?

Самым большим достижением акции стало то, что СССР уступил жителям Балтийских государств перед акциями протеста и признал преступление из своего прошлого. СССР наконец-то признал факт признания пакта Молотова-Риббентропа и объявил его недействительным. Это было первым шагом на пути к возобновлению независимости стран Балтии.

Балтийский путь привлек внимание всего мира к борьбе трех маленьких государств за независимость. Акция дала вдохновение и новые силы мировым демократическим движениям и стала положительным примером для других стран, которые боролись за свободу. Кроме того Балтийский путь повлиял на процесс объединения Германии.

ФОТО: Publicitātes foto

Балтийский путь доказал, что вера в демократические идеи может объединить жителей всех стран Балтии. Чувство братства, единство и общая цель, которую укрепляла акция, стали значимой силой, увенчавшейся возобновлением независимости Латвии, Эстонии и Литвы.

Балтийскому пути - 30!

Отмечая 30-й юбилей акции, порталы TVNET и Apollo предлагают своим читателям поучаствовать в виртуальном Балтийском пути и прожить историю Литвы, Латвии и Эстонии, а также поделиться воспоминаниями о своем опыте. Свой рассказ о пережитом 23 августа 1989 года можно отправить с помощью ссылки, размещенной внизу.