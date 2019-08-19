Минфин: включение RS в дефицит бюджета правительства уменьшает фискальное пространство 2020 года на 72 млн евро

Министерство пояснило, что в апреле этого года завершилась так называемая процедура кларификации подготовленной Центральным статистическим управлением (ЦСУ) нотификации дефицита общего правительственного бюджета и долга. Ознакомившись с этой информацией, статистическое бюро Eurostat обратило внимание на классификацию отдельных компаний, предоставляющих услуги публичного транспорта.

В соответствии с методологией Европейской системы счетов, с помощью которой обобщается статистика о фискальных показателях стран ЕС, Rīgas satiksme необходимо классифицировать в общий правительственный сектор.

Представитель министерства Алексис Яроцкис сообщил агентству LETA, что предприятие Rīgas satiksme должно быть включено в правительственный сектор по двум критериям - более 50% доходов предприятия являются дотациями самоуправления, а также компания ограничена в своих решениях, потому что предприятие реализует политические решения Рижской думы.

Минфин подчеркивает, что формальное решение со стороны Eurostat и ЦСУ о включении Rīgas satiksme в общий правительственный сектор на данный момент еще не принято, однако его следует ожидать в конце этого года, и оно повлияет на фискальные показатели страны в 2020 году, в том числе на баланс общего правительственного бюджета. Поэтому Минфин принял во внимание это влияние в ходе расчета доступного фискального пространства.

Министерство вместе с Рижским самоуправлением подготовило оценку влияния на правительственный бюджет классификации Rīgas satiksme в общий правительственный сектор. В 2020 году оно является негативным и составляет 71,9 млн евро, в 2021 году влияние также является негативным и составляет 14,2 млн евро, а в 2022 оно является позитивным и составляет 8,7 млн евро.