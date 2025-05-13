Правительство передало реформу портов на рассмотрение Сейма. Что она предусматривает?

Порядок отчуждения земли и другой недвижимости на территориях портов будет организован таким образом, чтобы было возможно четко различить условия для собственности, используемой для выполнения функций управления портом, и остальной собственности на территории порта.

Территория порта для выполнения функций управления портом, которая будет передана управлению порта во владение, будет предназначена для обеспечения основной деятельности порта. На этой территории отчуждение государственной и муниципальной земли и другой недвижимости третьим лицам будет невозможно. Сделки по отчуждению имущества смогут происходить только между государством и самоуправлением на безвозмездной основе.

Во второй зоне - на территории порта, которая не передана во владение управлению порта и напрямую не связана с обеспечением функций управления портом, собственники имущества будут иметь больше свободы действий, сообщает Минсообщения. На этой территории отчуждение имущества будет возможно по усмотрению собственников, в том числе путем отчуждения имущества третьим лицам. Единственным условием, которое касается права покупки первой руки, будет то, что на этой территории управлению порта будет предоставлено право на покупку первой руки только в тех случаях, когда самоуправление предложит отчуждение своей собственности. Это условие позволит управлению порта получить имущество, которое может быть стратегически важным для развития порта, отмечает Минсообщения.