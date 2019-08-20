В Латвии за семь месяцев ликвидировано более 18 000 предприятий

В Латвии за семь месяцев этого года ликвидировано 18 351 предприятие, что немного меньше общего количества предприятий, ликвидированных в прошлом году - почти 21 тыс., сообщили агентству LETA представители Lursoft.
К большинству ликвидированных в этом году предприятий была применена процедура упрощенной ликвидации, большинство или 94,9% ликвидированных компаний были ООО.
Среди ликвидированных в этом году компаний 13 были зарегистрированы в этом году, хотя средний возраст ликвидированных в этом году предприятий составил 9 лет. Немногим более 2% ликвидированных в этом году предприятий были зарегистрированы в течение последних трех лет.
Представители Lursoft отметили, что для выполнения рекомендаций Moneyval и улучшения ситуации в области предотвращения отмывания денег в Латвии Регистр предприятий начал автоматически исключать экономически неактивные предприятия из регистра. Например, 14 января за один день было ликвидировано 6645 компаний, 13 февраля - 3408 компаний, а 29 марта - 749. За эти три дня было ликвидировано более половины всех ликвидированных за семь месяцев этого года компаний. В порядке упрощенной ликвидации из регистра были исключены компании высокого риска, которые не раскрыли своих истинных выгодоприобретателей, а также неактивные компании.
У трети ликвидированных в этом году предприятий был налоговый долг. Согласно информации Службы госдоходов (СГД), общий налоговый долг этих предприятий на момент ликвидации составил 188,33 млн евро.
Чаще всего в течение семи месяцев этого года ликвидации подвергались предприятия отраслей торговли, строительства и оказания услуг общественного питания.