В Латвии за семь месяцев ликвидировано более 18 000 предприятий

Среди ликвидированных в этом году компаний 13 были зарегистрированы в этом году, хотя средний возраст ликвидированных в этом году предприятий составил 9 лет. Немногим более 2% ликвидированных в этом году предприятий были зарегистрированы в течение последних трех лет.

Представители Lursoft отметили, что для выполнения рекомендаций Moneyval и улучшения ситуации в области предотвращения отмывания денег в Латвии Регистр предприятий начал автоматически исключать экономически неактивные предприятия из регистра. Например, 14 января за один день было ликвидировано 6645 компаний, 13 февраля - 3408 компаний, а 29 марта - 749. За эти три дня было ликвидировано более половины всех ликвидированных за семь месяцев этого года компаний. В порядке упрощенной ликвидации из регистра были исключены компании высокого риска, которые не раскрыли своих истинных выгодоприобретателей, а также неактивные компании.