Чт, 22.08.2019
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В Китае впервые клонировали кота

Котенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unspash

В Китае ученые из корпорации Sinogene Biotechnology стали первыми в стране, кому удалось успешно клонировать кота. Об этом сообщает Snob.ru со ссылкой на ZOL.

Британского короткошерстного котенка зовут Garlic, что в переводе с английского означает "чеснок". Малыш полностью здоров, он родился месяц назад, 21 июля, однако ученые решили его показать только сейчас. Чеснока назвали в честь умершего от болезни кота, хозяин которого Хуанг Ю решился на клонирование. По его словам, идея пришла к нему, поскольку его питомец был "особенным и незабываемым".

Как сообщил главный научный сотрудник Sinogene Лай Лянсюэ, клонированный и оригинальный коты выглядят идентичными, однако обладают разными характерами. Лянсюэ подчеркнул, что Чеснок будет иметь продолжительность жизни обычной кошки.

Кроме того, ученые планируют предоставлять услугу клонирования за деньги Заместитель генерального директора Sinogene Чжао Цзяньпин заявил, что это будет стоить около 250 000 юаней (31 915 евро). Несколько людей уже забронировали клонирование своих кошек. Корпорация также предоставляет услугу клонирования собак за за 380 000 юаней (48 511 евро).

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