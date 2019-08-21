В Китае впервые клонировали кота

Британского короткошерстного котенка зовут Garlic, что в переводе с английского означает "чеснок". Малыш полностью здоров, он родился месяц назад, 21 июля, однако ученые решили его показать только сейчас. Чеснока назвали в честь умершего от болезни кота, хозяин которого Хуанг Ю решился на клонирование. По его словам, идея пришла к нему, поскольку его питомец был "особенным и незабываемым".