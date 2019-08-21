В Китае впервые клонировали кота

В Китае ученые из корпорации Sinogene Biotechnology стали первыми в стране, кому удалось успешно клонировать кота. Об этом сообщает Snob.ru со ссылкой на ZOL.
Британского короткошерстного котенка зовут Garlic, что в переводе с английского означает "чеснок". Малыш полностью здоров, он родился месяц назад, 21 июля, однако ученые решили его показать только сейчас. Чеснока назвали в честь умершего от болезни кота, хозяин которого Хуанг Ю решился на клонирование. По его словам, идея пришла к нему, поскольку его питомец был "особенным и незабываемым".
China’s first cloned cat, Garlic, debuted today. This British short-haired cat borne naturally by a surrogate mummy cat on July 21 this year is in good health and bears the same name as another cat that died. #clon pic.twitter.com/LPIvoY5RGb— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) 20 August 2019
Как сообщил главный научный сотрудник Sinogene Лай Лянсюэ, клонированный и оригинальный коты выглядят идентичными, однако обладают разными характерами. Лянсюэ подчеркнул, что Чеснок будет иметь продолжительность жизни обычной кошки.
Кроме того, ученые планируют предоставлять услугу клонирования за деньги Заместитель генерального директора Sinogene Чжао Цзяньпин заявил, что это будет стоить около 250 000 юаней (31 915 евро). Несколько людей уже забронировали клонирование своих кошек. Корпорация также предоставляет услугу клонирования собак за за 380 000 юаней (48 511 евро).